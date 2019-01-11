Вдова принца из Нигерии перешла "по наследству" к его брату

Новый же муж сидит дома и в основном бездельничает, а женщина стирает, убирает и готовит для него.

Жительница города Череповца 50-летняя Наталья Веденина, которая вышла замуж за 33-летнего принца из Нигерии Габриэля Аджайи, после смерти супруга "по наследству" перешла к его брату. Об этом рассказала сестра череповчанки в эфире программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

По словам родственницы, после смерти Габриэля к Ведениной обратился брат принца Майкл. Он заявил, что по нигерийским законам Наталья должна стать его женой.

Такие заявления обеспокоили родственников женщины. Её сестра рассказала, что новый муж сидит дома и в основном бездельничает.

— Он занял комнату, не учится, не работает. Она ему стирает, гладит. Я, конечно, против того, чтобы он там жил, — сказала она.

Наталья и Габриэль познакомились в Интернете и первое время общались с помощью электронного переводчика, в 2017 году у них появились сыновья-близнецы.

Габриэль умер в ночь на 13 октября в возрасте 32 лет от инфаркта. Смерть наступила в ночном клубе.