Бузову на "Евровидение"? Стал известен список претендентов от России

В этом году международный песенный конкурс пройдёт под девизом "Позволь себе мечтать" в израильском Тель-Авиве.

Россия вновь отказалась от открытого национального отбора и просто назначит представителя нашей страны на песенном конкурсе "Евровидение-2019". Имя артиста озвучит телеканал "Россия 1" в середине января. Тем не менее уже известен шорт-лист претендентов, список публикует портал Super.

Первым в списке значится Александр Панайотов. 34-летний певец не раз говорил, что "Евровидение" остаётся несбывшейся мечтой и он не раз участвовал в отборах, но россияне отдавали голоса другим. А вот недавно пользователи Сети заметили, что Панайотов обсуждает с Филиппом Киркоровым в комментариях "победу для России", а после этого Александра видели в компании друзей Киркорова.

Сам певец на вопросы о "Евровидении" отшучивается. При этом эксперты оценивают его шансы как очень средние, говорят, что он старомоден и лишён харизмы, а единственным его плюсом является стабильный профессиональный вокал.

Затрагивая Киркорова, можно добавить, что он также находится в списке претендентов и имеет все шансы на победу, поскольку находится на волне хайпа. По данным Super, фамилия Киркоров озвучена в Госдуме как самая справедливая на конкурсе от "России".

Следом идёт уже участвовавший в конкурсе Сергей Лазарев. Издание отмечает, что два года назад его несправедливо засудили, но при этом у него прибавилось фанатов по всей Европе. Лазареву многие предрекают путь Билана, также победившего со второй попытки.

Певицу Manizha уже многие называют самым достойным вариантом для конкурса: она сама пишет музыку, имеет свой стиль и команду единомышленников. Зарубежные букмекеры после сообщений в СМИ о том, что сама певица не исключает шанса представить Россию на конкурсе, уже предрекли ей высокое место по оценкам не только телезрителей.

Портал также отмечает, что волну хайпа сможет собрать и Ольга Бузова, но эксперты не уверены в том, что у неё хватит вокала на 3–4 живые репетиции в день, а фонограмма на "Евровидении" запрещена.

Шанс представить Россию есть и у 24-летнего Егора Крида, мало того, у него ещё может получиться выиграть зрительское голосование.

Завершает шорт-лист 33-летняя Лена Темникова. Как и у Лазарева, у неё есть опыт участия в "Евровидении" — 12 лет назад в составе группы "Серебро". Тогда Россия была близка к победе, заняв 3-е место.

Напомним, что в этом году международный песенный конкурс "Евровидение", который состоится в израильском городе Тель-Авиве, пройдёт под девизом "Позволь себе мечтать".