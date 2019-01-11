NASA официально уведомило "Роскосмос" об отзыве приглашения Рогозина в США

Визит был запланирован на февраль 2019 года. А поскольку глава российской госкорпорации находится под санкциями, американская сторона должна была выдать разрешение на его временное изъятие из чёрного списка.

NASA официально проинформировало "Роскосмос" об отмене визита Дмитрия Рогозина в США. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление представителя госкорпорации.

— Уведомление пришло в форме письма от Джима Брайденстайна на имя Дмитрия Рогозина, — сказал собеседник агентства.

Напомним, руководители двух космических агентств планировали встретиться в феврале 2019 года. Однако ранее стало известно, что в NASA сначала перенесли, а потом и вовсе отозвали приглашение.

Сам Рогозин считает, что это произошло из-за борьбы между президентом США Дональдом Трампом и конгрессом. При этом глава "Роскосмоса" добавил, что в связи с отменой визита у него "осадочек остался", ведь в NASA он хотел бы видеть предсказуемого партнёра.