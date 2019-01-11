В центре Киева штурмуют офис юмориста-кандидата Зеленского

На улице Большой Васильковской в центре Киева проводится спецоперация. По данным украинских СМИ, полицейские берут штурмом офис известного комика Владимира Зеленского, который в новогоднюю ночь заявил о своём участии в выборах президента Украины.
Речь идёт о споре хозяйствующих субъектов. Неизвестный предприниматель решил оспорить право Зеленского на пользование помещением в суде. Процесс ещё идёт, однако, узнав, что в офисе уже хозяйничают чужие люди, владельцы обратились за помощью в правоохранительные органы.
По словам очевидцев, на место происшествия прибыло четыре наряда полиции. Из офиса уже вывели пять человек и поместили в автобус спецназовцев, припаркованный неподалёку.
Другие подробности выясняются.
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