В центре Киева штурмуют офис юмориста-кандидата Зеленского

В спецоперации участвуют два десятка полицейских. Сообщается не менее чем о пяти задержанных.

На улице Большой Васильковской в центре Киева проводится спецоперация. По данным украинских СМИ, полицейские берут штурмом офис известного комика Владимира Зеленского, который в новогоднюю ночь заявил о своём участии в выборах президента Украины.

Речь идёт о споре хозяйствующих субъектов. Неизвестный предприниматель решил оспорить право Зеленского на пользование помещением в суде. Процесс ещё идёт, однако, узнав, что в офисе уже хозяйничают чужие люди, владельцы обратились за помощью в правоохранительные органы.

По словам очевидцев, на место происшествия прибыло четыре наряда полиции. Из офиса уже вывели пять человек и поместили в автобус спецназовцев, припаркованный неподалёку.

Другие подробности выясняются.