Стало известно, кто возглавит российскую делегацию в Давосе

Делегацию от России на экономическом форуме в Давосе возглавит министр экономического развития Максим Орешкин. Об этом, как передаёт ТАСС, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.

— У нас возглавляет её Максим Орешкин, — сказал Новак, отвечая на соответствующий заданный вопрос.

Сам он также будет присутствовать на форуме.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин пока не принял решения об участии в форуме. Визит туда по внутриполитическим причинам отменили президент США Дональд Трамп и лидер Франции Эмманюэль Макрон.

Всемирный экономический форум в Давосе состоится с 22 по 25 января.