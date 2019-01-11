Кандидат в президенты Украины Гриценко пообещал отрубить руки коррупционерам

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко пригрозил отрубить руки за коррупцию и кумовство, если победит на выборах главы Незалежной.
Он гарантировал, что глава государства не будет иметь офшорных счетов и собственности за границей.
— Я гарантирую, что пирамида коррупции превратится в трапецию в первый день моего вступления в должность президента. Вверх больше не надо. Только где кто — отрублю руки. Никаких дорогих друзей не будет. Это всё очень важно. Важно восстановить доверие, — сказал он в интервью украинским СМИ.
Гриценко добавил, что Украина забудет слово "олигарх". Кроме того, Гриценко заявил, что если станет президентом, то ему будет "реально вернуть Донбасс" без капитуляционных минских договорённостей.
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