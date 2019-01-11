Парламент Македонии одобрил переименование страны

Депутаты собрания (парламента) Македонии утвердили закон, который вносит поправки в конституцию страны для её переименования. Таково условие Греции для вступления Македонии в НАТО и Евросоюз.

— За проголосовал 81 человек, все четыре поправки к конституции приняты, — заявил спикер Талат Джафери, трансляцию вела пресс-служба парламента.

Документ предполагает добавление слова "Северная" перед названием "Македония" во всём тексте, изменение преамбулы конституции, гарантии неизменности границ и территориальной целостности и меры для поддержки диаспоры за границей.

Поправки принимались депутатами по очереди в полупустом зале. Для вступления закона, который утвердил парламент Македонии, нужна подпись президента страны Георге Иванова. Ранее он сообщил, что отказывается это сделать.