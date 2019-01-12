Оппозиция в Македонии будет бороться в ООН против переименования страны

Оппозиция Македонии намерена в ООН бороться против переименования страны в Северную Македонию. Об этом РИА "Новости" рассказал лидер оппозиционной партии "Единая Македония" Янко Бачев.
— Движение "Блоки Македонии", членом которого является наша партия "Единая Македония", продолжит борьбу на международном уровне в ООН, — подчеркнул Бачев.
Он также выразил мнение, что власть в Скопье пошла против воли народа страны, желая разрушить всё то, что было македонским.
Кроме того, Бачев выразил мнение, что западные ценности являются неприемлемыми для македонского народа, которому свойственен традиционализм и национальная идентичность.
Напомним, 11 января депутаты парламента Македонии утвердили закон, который вносит поправки в конституцию страны для её переименования.
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