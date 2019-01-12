Врачи, директора и слесарь. В России назвали самые высокооплачиваемые профессии

Среди тех, кому работодатели готовы платить самые высокие зарплаты, региональные директора, руководители развития направлений бизнеса, командир воздушного судна, слесарь-реостатчик, бортпроводник бизнес-авиации и шеф-повар.

Топ-20 самых высокооплачиваемых профессий России за январь месяц собрал сайт Head Hunter.

Самой высокооплачиваемой работой в январе сервис назвал должность врача — акушера-гинеколога-репродуктолога в Москве. Специалисту предлагают от 574 000 рублей, правда, до вычета НДФЛ. На втором месте должность технического директора, которому в Москве предлагают полмиллиона рублей на руки ежемесячно. Такую же сумму обещают выплачивать менеджеру по продажам нефтепродуктов.

Топовые зарплаты предлагают не только в столице. Финансовый директор во Владивостоке также сможет получить зарплату от 500 000 рублей до вычета НДФЛ. В Брянске ищут слесаря-реостатчика на оклад 160 000 рублей чистыми. В Ростове-на-Дону стоматологу-ортопеду обещают платить от 200 тысяч рублей. А в Сочи нужен шеф-повар с з/п от 100 000 до 150 000 рублей на руки.

В начале января Лайф рассказывал, что лишь 18% работодателей планируют повышать или индексировать зарплату сотрудникам в 2019 году году. 56% компаний таких планов не имеют, и 26% ответили, что пока не принимали окончательного решения по данному вопросу.