Сирия пожаловалась в ООН на воздушные атаки Израиля

Читайте также

Сирия пожаловалась в ООН на воздушные атаки Израиля

0

Истребитель военно-воздушных сил Израиля. Фото: © РИА "Новости"

В письме МИД страны подчеркивается, что ракетные удары были бы невозможны без помощи США.

Министерство иностранных дел Сирии направило письмо Совету безопасности ООН, в котором потребовало осудить воздушные атаки ВВС Израиля, пишет SANA.

В ведомстве заявили, что главные цели нападения — продлить кризис в стране и поддержать уцелевшие банды боевиков. Причём Израиль действует при поддержке Вашингтона, уверены в МИД Сирии.

— Агрессивная вылазка Израиля была бы невозможной без политического и военного прикрытия со стороны администрации США, — говорится в послании.

Как ранее сообщал Лайф, израильские самолёты направили в общей сложности девять ракет на аэропорт Дамаска. Восемь из них сбиты сирийскими ПВО, ещё одна попала в складское помещение, но это не нарушило работу воздушной гавани.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×