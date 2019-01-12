Сирия пожаловалась в ООН на воздушные атаки Израиля

Министерство иностранных дел Сирии направило письмо Совету безопасности ООН, в котором потребовало осудить воздушные атаки ВВС Израиля, пишет SANA.
В ведомстве заявили, что главные цели нападения — продлить кризис в стране и поддержать уцелевшие банды боевиков. Причём Израиль действует при поддержке Вашингтона, уверены в МИД Сирии.
— Агрессивная вылазка Израиля была бы невозможной без политического и военного прикрытия со стороны администрации США, — говорится в послании.
Как ранее сообщал Лайф, израильские самолёты направили в общей сложности девять ракет на аэропорт Дамаска. Восемь из них сбиты сирийскими ПВО, ещё одна попала в складское помещение, но это не нарушило работу воздушной гавани.
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