При взрыве в Париже пострадал гражданин Украины

Гражданин Украины получил ранения в результате взрыва в центре Парижа. Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на руководителя консульского отдела Посольства Украины во Франции Николая Собко.

— Человек проживал в гостинице напротив дома, где произошёл взрыв, и получил незначительные повреждения, — сообщил Собко.

Он добавил, что необходимая помощь пострадавшему была оказана.

Напомним, взрыв произошёл 12 января около 9:00 по местному времени (11:00 мск) на улице Тревиз в Париже. По предварительным данным, это случилось из-за утечки газа. По данным полиции, погибли три человека и ещё более 35 получили ранения.