Украина выступила за поэтапную отмену права вето в Совбезе ООН

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Украина выступила за поэтапную отмену права вето в Совбезе ООН

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Фото: © Flickr/sanjitbakshi

Украина выступила за поэтапную отмену права вето в Совете Безопасности ООН. Соответствующее заявление сделал постпред Украины в организации Владимир Ельченко.

— Наше государство также последовательно выступает за поэтапную отмену права вето, что особенно актуально в условиях агрессии против Украины со стороны России как одного из постоянных членов Совета Безопасности, — написал он в своей статье для издания "Зеркало недели".

По мнению Ельченко, для Киева важно найти правильную модель участия ООН в решении политических, гуманитарных вызовов, а также вопросов в сфере безопасности.

Ранее Европарламент обвинил Россию в том, что она злоупотребляет правом вето в Совбезе ООН.

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