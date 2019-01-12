Врачи рассказали о состоянии раненных при обстреле авто в Ингушетии

По уточнённым данным, ранения получили двое сотрудников полиции и один гражданский.

Один из раненных при обстреле автомобиля начальника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по Ингушетии находится в тяжёлом состоянии, сообщает РИА "Новости".

— Один из раненых сотрудников полиции находится в тяжёлом состоянии, состояние двух других — средней тяжести. Угрозы для жизни нет, — рассказали в республиканской клинической больнице.

Напомним, ранее стало известно, что в Ингушетии совершено покушение на начальника республиканского Центра по противодействию экстремизму Ибрагима Эльджаркиева. Группа неизвестных обстреляла его машину неподалёку от аэропорта Магас, сам Эльджаркиев не пострадал.

Сейчас полиция разыскивает автомобиль, предположительно, марки "Лада-Гранта", введён план "Сирена".