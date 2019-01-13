Трамп заявил, что работает над прекращением шатдауна практически в одиночку

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Трамп заявил, что работает над прекращением шатдауна практически в одиночку

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Дональд Трамп. Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Президент США Дональд Трамп заявил, что "практически один" работает над проблемой урегулирования бюджетного кризиса в правительстве.

— В Белом доме нет практически никого, кроме меня, а у меня есть план по шатдауну, — написал американский лидер в "Твиттере".

Трамп также напомнил, что одним из предвыборных обещаний было возведение стены на границе с Мексикой, а "выборы имеют последствия".

Напомним, с 22 декабря 2018 года в США частично приостановлена работа правительства. Демократы не собираются согласовывать временный госбюджет, куда президент и республиканцы хотят включить более пяти миллиардов долларов на постройку стены.

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