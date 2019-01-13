Эксперты назвали возможные причины неполадок с телескопом "Спектр-Р"

Специалист проекта "Радиоастрон" Юрий Ковалёв рассказал о проблемах с российским космическим телескопом "Спектр-Р".

— Бортовой комплекс по команде с Земли не включает передатчик. Это передатчик системы, которая сбрасывает на Землю телеметрию и получает с Земли управляющие команды, — передаёт слова Ковалёва ТАСС.

Учёный отметил, что такая проблема возникла впервые за семь с половиной лет эксплуатации аппарата. Он также объяснил, что у телескопа есть несколько антенн, которые постоянно работают на приём информации с Земли. Передатчик же включается только после команды "включить передатчик".

Ковалёв также рассказал, что в случае оперативного устранения проблемы 14 января состоится сеанс изучения галактики NGC 4258, в центре которой находится массивная чёрная дыра.

Ранее учёные сообщали о потере связи со "Спектром". В настоящее время причину неполадок выясняет компания-разработчик телескопа.