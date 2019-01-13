Российские биатлонисты взяли золото на этапе Кубка мира в Оберхофе

Мужская сборная победила в эстафете вслед за женщинами: Евгенией Павловой, Маргаритой Васильевой, Ларисой Куклиной и Екатериной Юрловой-Перхт.

Мужская сборная России взяла золото в эстафете 4 по 7,5 км на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. В составе команды выступили Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

Второе место в эстафете заняла команда Франции (отставание +1.01,1), третьими стали австрийцы (+2.18,6).

В предыдущий раз представители РФ были первыми в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в 2016 году. Тогда россияне: Цветков, Гараничев, Малышко и Антон Шипулин выиграли в итальянской Антерсельве.

Ранее на этапе в Оберхофе эстафету 4 по 6 км выиграла женская сборная: Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт.