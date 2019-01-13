А может, самые дорогие? Эксперты назвали лучшие автомобили 2018 года

Изучая шедевры, выпущенные мировым автопромом в прошлом году, никаких рамок себе специалисты явно не ставили — цены на машины начинаются от полутора миллионов рублей, а заканчиваются 185 миллионами.

Эксперты Сarsweek.ru назвали пятёрку лучших автомобилей 2018 года.

Toyota Camry седьмого поколения стала самым надёжным автомобилем прошлого года, уверены эксперты. У "Камри" новая платформа, жёстче кузов, легче масса, двигатели объёмом на 2,5 или 3,5 литра с мощностью до 180 и 300 лошадиных сил. Цена на "Камри" относительно других топовых авто самая демократичная — от 1 573 000 рублей.

Mercedes Maybach S600 — самая комфортная машина. Автомобиль, уверены авторы, предназначен для самых богатых людей. На выполненных из кожи задних сидениях есть минибар, сидения имеют регулируемую спинку, подогрев, вентиляцию, они же сделают массаж. Стоимость модели начинается от 12 126 000 рублей.

По заверениям экспертов, самый быстрый автомобиль прошлого года — Bugatti Chiron. Гиперкар может развить скорость до 420 км/ч и при этом допущен для движения по общественным дорогам. Цена на Bugatti Chiron — 2,4 миллиона евро, или чуть меньше 185 миллионов рублей.

Титул "электрокар 2018 года" получает Tesla Model S. Автомобиль американского автопрома официально не продаётся в России, так что заказывать придётся через посредников.

— Этот автомобиль по-прежнему остается самым технологичным, мощным, комфортным и сбалансированным серийным электрокаром. Автомобиль обладает большим запасом хода, высокой мощностью, автономными системами, а также системами безопасности, — заявляют эксперты Сarsweek.ru

Самым безопасным авто авторы посчитали детище шведского концерна "Вольво", внедорожник Volvo XC90. Машина оснащена системами активной и пассивной безопасности, а также умной подвеской, которая предотвращает опрокидывание. Цена на XC90 начинается от 3 920 000 рублей.

Ранее Лайф публиковал рейтинг авто совершенно другого уровня — топ подержанных авто на российском рынке. После анализа 2,5 миллиона объявлений о продаже б/у авто там вывели среднюю цену на машину, она составила 390 тысяч рублей.