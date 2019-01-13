Немецкие политики ответили послу США на угрозы санкций за "Северный поток – 2"

В Германии ряд политиков раскритиковал посла США в Германии Ричарда Гренелла за его угрозы в адрес немецких компаний, которые участвуют в проекте "Северной поток — 2". Об этом сообщает журнал Spiegel.

Так, например, замглавы фракции партии "Левые" в бундестаге Фабио Де Мази заявил, что подобные действия Вашингтона противоречат международному праву. По его мнению, у Гренелла сложилось впечатление, что он "является наместником императора" из США.

Заместитель главы Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер в "Твиттере" напомнил послу, что в ФРГ "прошли времена верховных комиссаров", которые управляли страной сразу после окончания Второй мировой войны.

Спикер по вопросам внешней политики фракции ХДС/ХСС Юрген Хардт призвал Федеральное правительство Германии выразить протест, заявив, что действия посла являются очередным неприемлемым "односторонним повышением тона" в отношениях Вашингтона и Берлина.

Напомним, посол США в Германии Ричард Гренелл отправил германским компаниям письма, в которых предупредил о последствиях их участия в проекте "Северный поток — 2".