Посол США пригрозил германским компаниям санкциями из-за "Северного потока — 2"

Дипломат заявил, что поддержка строительства газопровода подрывает безопасность Украины и всей Европы.

Посол США в Германии Ричард Гренелл отправил германским компаниям письма, в которых предупредил о последствиях их участия в проекте "Северный поток — 2", пишет Bild am Sonntag.

Поддержка российского энергетического сектора повлечёт за собой введение санкций со стороны Вашингтона, заявил дипломат.

— Если из-за запуска "Северного потока — 2" и "Турецкого потока" европейские поставки газа через Украину станут избыточными, Киев потеряет своё значение в сфере политики безопасности, из-за чего возрастёт риск интервенций со стороны России, — цитирует издание слова Гренелла.

Он добавил, что фирмы, которые помогают строить газопровод, тем самым подрывают безопасность Украины и всей Европы.

Позже представитель посла пояснил, что его послания нужно воспринимать не как шантаж, а как выражение политической позиции Соединённых Штатов.

Как ранее писал Лайф, Вашингтон пригрозил санкциями двум компаниям-подрядчикам, которые участвуют в укладке труб "Северного потока — 2".

В ответ министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что вопросы европейской энергетической политики должны решаться в Европе, а не в США.