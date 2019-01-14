"Истощим". Трамп пригрозил Турции экономическими мерами за нападение на курдов

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"Истощим". Трамп пригрозил Турции экономическими мерами за нападение на курдов

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В то же время глава Белого дома подчеркнул, что и курдские формирования не должны совершать провокаций.

Президент США Дональд Трамп предупредил Анкару о последствиях в случае нападения на курдов в Сирии.

— Истощим Турцию экономически, если она ударит по курдам, — написал он в "Твиттере".

Американский лидер добавил, что курдские формирования тоже не должны провоцировать Турцию.

Как ранее писал Лайф, 8 января 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может в любой момент начать военную операцию против сирийских курдов.

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