"Истощим". Трамп пригрозил Турции экономическими мерами за нападение на курдов

Президент США Дональд Трамп предупредил Анкару о последствиях в случае нападения на курдов в Сирии.
— Истощим Турцию экономически, если она ударит по курдам, — написал он в "Твиттере".
Американский лидер добавил, что курдские формирования тоже не должны провоцировать Турцию.
Как ранее писал Лайф, 8 января 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может в любой момент начать военную операцию против сирийских курдов.
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