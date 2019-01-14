Месть за пытки в тюрьме. Напавший на мэра в Гданьске объяснил свои действия

Мужчина, напавший с ножом на мэра Гданьска Павла Адамовича, объяснил, что таким образом он отомстил за пытки в тюрьме. Об этом сообщает телеканал TVN24.

Отмечается, что в 2013 году нападавший был приговорён к пяти с половиной годам заключения за серию ограблений банков в Гданьске. Следователям, которые допрашивали его сразу после нападения на градоначальника, мужчина рассказал, что в тюрьме его регулярно пытали. Задержанный подчеркнул, что это происходило во время правления партии "Гражданская платформа", в чьих рядах числился и Адамович.

Напомним, неизвестный ранил ножом мэра Гданьска во время благотворительного концерта. Позже в Сети были опубликованы кадры нападения.