Месть за пытки в тюрьме. Напавший на мэра в Гданьске объяснил свои действия

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Месть за пытки в тюрьме. Напавший на мэра в Гданьске объяснил свои действия

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Фото: © Twitter/TicToc by Bloomberg

Мужчина, напавший с ножом на мэра Гданьска Павла Адамовича, объяснил, что таким образом он отомстил за пытки в тюрьме. Об этом сообщает телеканал TVN24.

Отмечается, что в 2013 году нападавший был приговорён к пяти с половиной годам заключения за серию ограблений банков в Гданьске. Следователям, которые допрашивали его сразу после нападения на градоначальника, мужчина рассказал, что в тюрьме его регулярно пытали. Задержанный подчеркнул, что это происходило во время правления партии "Гражданская платформа", в чьих рядах числился и Адамович.

Напомним, неизвестный ранил ножом мэра Гданьска во время благотворительного концерта. Позже в Сети были опубликованы кадры нападения.

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