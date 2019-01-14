Трамп заявил о начале вывода войск из Сирии

По словам главы Белого дома, американский контингент постепенно возвращается домой, но продолжает сражаться с оставшимися в стране террористами.

Президент США Дональд Трамп сообщил в "Твиттере" о начале вывода американских войск из Сирии.

— Начинаем долгожданный вывод войск из Сирии, одновременно нанося удар по небольшому оставшемуся территориальному халифату ИГИЛ*, причём с разных сторон, — написал он.

Американский лидер выразил мнение, что продолжительная политика США по уничтожению террористов была наиболее выгодной для России, Ирана и Сирии.

— Мы тоже извлекли из этого пользу, но сейчас настало время вернуть наших военных домой. Прекратим бесконечные войны! — добавил Трамп.

Как ранее писал Лайф, вывод войск США из Сирии обсудили Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.