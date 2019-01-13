Помпео обсудил с главой МИД Турции вывод войск США из Сирии

Глава Госдепартамента заверил, что Вашингтон не забудет о безопасности турецких границ и в то же время будет защищать курдов.

Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонные переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщили на официальном сайте Госдепартамента. Стороны обсудили вывод американских войск из Сирии и заявили о важности продолжения консультаций Вашингтона и Анкары.

— Госсекретарь Помпео подтвердил приверженность Соединённых Штатов решению проблем безопасности Турции на границе между Турцией и Сирией, подчеркнув при этом важность, которую Соединённые Штаты придают защите сил, которые сотрудничали с Соединёнными Штатами и Глобальной коалицией для разгрома ИГИЛ*, — сказано в публикации.

Говоря о силах, которые "помогали бороться с террористами", Помпео имел в виду прежде всего "Силы демократической Сирии", основу которых составляют курдские формирования.

Как ранее писал Лайф, о необходимости обеспечить безопасность сирийских курдов заявлял также советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ответ объявил, что Анкара не примет этого заявления и готова начать военную операцию на севере Сирии в любой момент.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.