Болтон назвал два условия, при которых американские войска смогут уйти из Сирии

По его словам, это может случиться только в тесном сотрудничестве с другими странами — участницами антитеррористической операции.

Советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США не могут вывести свои войска из Сирии до тех пор, пока не будут уверены в уничтожении ИГИЛ* и обеспечении безопасности Израиля и других союзников Вашингтона в регионе.

— Это (вывод войск. — Прим. ред.) надо сделать таким образом, чтобы обрести уверенность в поражении ИГИЛ и невозможности возрождения этой угрозы против нас, обеспечить защиту Израиля и наших друзей в регионе, а также позаботиться о тех, кто сражался с нами против ИГИЛ и других террористических группировок, — заявил он во время встречи с премьером Израиля.

Помимо этого, важным пунктом для США является предоставление Турцией некоторых гарантий обеспечения безопасности сирийских курдов, которых Анкара считает террористами. При этом Болтон упомянул слова президента Трампа, который заявлял, что Вашингтон не допустит убийства курдов, которые помогали американцам бороться против ИГИЛ.

Как ранее сообщал Лайф, 19 декабря 2018 года Дональд Трамп в своём "твиттере" объявил о победе США над террористами в Сирии, после чего распорядился вывести американские войска из страны, процесс даже начал двигаться, однако позже в Госдепе заявили, что не знают точных сроков, когда войска вернутся домой.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.