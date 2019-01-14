"Закрыла собой ученика". В Сызрани рассказали подробности избиения учительницы

По словам очевидцев, женщина вмешалась в конфликт школьников и попыталась защитить одного из них.

Ученица школы в Сызрани рассказала о драке, в которой пострадала учительница. В интервью "360" девушка сообщила, что инцидент произошёл во время урока физкультуры.

По её словам, к одному из учеников подошёл парень из другого класса. Между ними начался конфликт. Педагог увидела это и решила вмешаться.

— Учительница встала перед нападавшими и вытянула руки, закрывая собой пострадавшего ученика. В этот момент один из хулиганов, ученик восьмого класса, нанёс учительнице удар, — сказала школьница.

Она добавила, что остальные одноклассники в это время играли в волейбол и не сразу заметили, что произошло. Вскоре они увидели учительницу лежащей на полу.

Женщине оказали помощь в медпункте, от госпитализации она отказалась, но ночью почувствовала себя хуже и снова обратилась к врачам. У неё диагностировали сотрясение мозга.

Пострадал и мальчик, на которого напал хулиган. Его увезли в больницу сразу после драки.

Его одноклассница также упомянула, что набросился на него восьмиклассник, которого хорошо знают в школе по таким же выходкам.

— После того как он делал такие плохие вещи, некоторые из класса называли его героем. Ему это нравилось, — добавила девушка.

Как ранее писал Лайф, по факту нападения полиция начала проверку. С участниками драки и их родителями работает комиссия по делам несовершеннолетних.