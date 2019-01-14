Медведев обсудил с губернатором помощь пострадавшим при взрыве в Шахтах

В результате происшествия были разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поговорил по телефону с главой МЧС и губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Об этом информирует в понедельник пресс-служба правительства. В ходе беседы с главой региона речь шла о предоставлении временного жилья жителям дома, где сегодня утром произошёл взрыв газа, и оказании финансовой помощи пострадавшим.

— Глава МЧС доложил о текущей ситуации и о проходящей сейчас спасательной операции, — отмечают в кабмине.

Медведев поручил после завершения спасательной операции произвести полное обследование дома, чтобы в случае необходимости оказать дополнительную финансовую поддержку жильцам по линии федерального правительства.

Напомним, взрыв газа произошёл сегодня в жилой многоэтажке в городе Шахты Ростовской области. Возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают спасатели и правоохранители. Известно об одной жертве — это 31-летняя женщина. Лайф ведёт прямую трансляцию.