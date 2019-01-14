Президент Армении назначил Пашиняна премьер-министром страны

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Президент Армении назначил Пашиняна премьер-министром страны

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Никол Пашинян. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент Армении Армен Саркисян назначил исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна главой правительства страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

— Руководствуясь положениями конституции, назначить Никола Пашиняна премьер-министром Республики Армения, — говорится в указе президента.

Парламент Армении седьмого созыва, который был сформирован по итогам выборов 9 декабря 2018 года, будет состоять из 132 депутатов. Правящий блок "Мой шаг" получил 88 мандатов, партия "Процветающая Армения" — 26 мандатов, а "Светлая Армения" — 18 мандатов.

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