Комитет Госдумы обсуждает законопроект о запрете фейковых новостей

Комитет Госдумы по информационной политике обсуждает законопроект о запрете фейковых новостей. За распространение заведомо ложной информации предлагают ввести штрафы для граждан до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч, для юрлиц — до 1 млн рублей. За обсуждением следите в прямой трансляции Лайфа.

Как уже сообщал Лайф, "Медиалогия" исследовала российское медиапространство и выяснила, что в 2018 году освещение фейковых тем в средствах массовой информации увеличилось на 33% по сравнению с 2017 годом. Рейтинг самых популярных фейковых новостей смотрите здесь.