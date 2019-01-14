В МИД Турции отреагировали на угрозы Трампа

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отреагировал на угрозы американского президента Дональда Трампа ввести санкции против Анкары, если та нападёт на силы самообороны сирийских курдов. Он добавил, что Турция не боится подобных заявлений главы Белого дома.

— Сотрудничество с террористами никуда не приведёт. Пусть мы останемся голодными, без еды и воды, но сделаем всё, что нужно. США и все остальные страны должны показывать достаточное уважение к Турции, — сказал Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

Как уже сообщал Лайф, президент США Дональд Трамп предупредил Анкару о последствиях в случае нападения на курдов в Сирии. Он грозится истощить Турцию экономически.