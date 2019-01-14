Для крещенских купаний в Москве подготовят более 60 прорубей

Отмечается, что информация о количестве мест для купания в дальнейшем может быть изменена.

В Москве для крещенских купаний подготовят более 60 прорубей. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Всего в столице будет подготовлено 60 мест для купания на Крещение, в которых будет оборудовано 63 проруби. Отмечается, что в дальнейшем информация о количестве мест для купания может быть изменена.

Окунуться в прорубь можно будет с 18:00 18 января до 18:00 19 января. Места купания будут оборудованы раздевалками, пунктами обогрева, а сотрудники спасательных служб будут дежурить на месте проведения обряда.

Ранее в МЧС дали совет, как купаться в проруби на Крещение.