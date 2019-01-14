Надо ценить. Медведев напомнил Минску о кредитной поддержке в миллиарды долларов

По словам премьера, мы по сути помогаем Белоруссии, вынимая деньги из собственной экономики.

Россия сохраняет большой объём кредитной поддержки своих партнёров, в том числе и Белоруссии. Об этом на совещании с вице-премьерами в понедельник заявил глава правительства Дмитрий Медведев.

По его словам, речь идёт о сумме свыше 6,5 миллиарда долларов, не считая связанный кредит на строительство АЭС. Кроме того, мы по сути помогаем Белоруссии, вынимая деньги из собственной экономики, заявил Медведев.

— Мы не требуем, конечно, возврата этих кредитов, мы пролонгируем эти кредиты по просьбе наших партнёров в условиях, напомню, когда для нас закрыты финансовые рынки западных стран, — подчеркнул российский премьер.

— Это надо ценить, рассуждая о союзнических отношениях, — указал Медведев.

Как уже сообщал Лайф, Минск хочет добиться компенсации за налоговый манёвр в нефтяной сфере России, который приведёт к удорожанию нефти для белорусских НПЗ. Белоруссия оценивает потери за этот год примерно в $383 млн. Москва не видит оснований для такой компенсации. В ответ Лукашенко пригрозил, что Россия может лишиться союзника в лице его страны.