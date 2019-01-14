Трамп: Я никогда не работал на Россию

Хозяин Белого дома призвал журналистов "не позориться" вопросами о его связях с Кремлём.

Президент США Дональд Трамп заявил, что "никогда не работал на Россию", а задавать ему подобные вопросы — это всё равно что опозориться.

— Я никогда не работал на Россию, и вы знаете это лучше, чем кто-либо, — приводит заявление политика телеканал ABC. — Я не работал на Россию, более того, я считаю, что это позор — задавать мне подобный вопрос, потому что это всё одна большая мистификация.

NEW: "I never worked for Russia," Pres. Trump says on White House lawn. "It's a whole big fat hoax." https://t.co/NkJuIoh4fP pic.twitter.com/1YZJb5oAPY — ABC News (@ABC) 14 января 2019 г.

Ранее стало известно, что Конгресс США ищет способ узнать у переводчиков Трампа детали беседы с Путиным, которая прошла в Хельсинки в июле прошлого года. СМИ сообщали, что Трамп изъял все детальные записи переговоров с Путиным и потребовал от переводчиков ни с кем не обсуждать встречу президентов. Источник ABC News в Комитете по иностранным делам заявил, что действия президента "вызывают только новые вопросы".