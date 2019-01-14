"Духовная дочь". Константинополь опубликовал текст томоса об автокефалии для ПЦУ

Константинопольский патриархат спустя три недели после объявления автокефалии для "новой Церкви" на Украине опубликовал соответствующий документ — томос.
— Мы признаём и устанавливаем в границах территории Украины автокефальную церковь нашей духовной дочерью и призываем все мировые православные церкви признавать её как сестру и вспоминать под именем Святейшая церковь Украины, — говорится в тексте.
В томосе также сказано, что кафедра Церкви — Киев и она не может ставить своих епископов и основывать приходы за границей.
Кроме того, обозначено, что Вселенский патриархат оставляет за собой все подчинённые ему храмы и монастыри на Украине, а все важные вопросы Святейшая церковь сможет решать только через Константинополь.
Как ранее писал Лайф, пергамент с текстом томоса несколько дней назад пришлось вернуть в Стамбул, поскольку выяснилось, что документ подписали не все члены Святейшего синода.
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