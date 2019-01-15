"Ни единого шанса". Тимошенко заявила, что Порошенко проиграет ей во втором туре

По словам лидера "Батьковщины", на местных выборах её партия с большим отрывом опережает президентский блок.

Глава партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко не сомневается в своей победе на предстоящих президентских выборах на Украине. Об этом она заявила в эфире ICTV.

По её словам, уверенности ей придают данные с местных выборов. Партия Тимошенко на них набрала 34%, а Блок Петра Порошенко лишь 23%.

Поэтому политик убеждена, что во втором туре выборов ей придётся соперничать только с нынешним главой государства.

— Могу вам твёрдо сказать, что во втором туре как раз у моего оппонента ни единого шанса нет, — сказала Тимошенко.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. Как ранее писал Лайф, опросы показали низкий рейтинг Порошенко: больше половины респондентов заявили, что никогда бы за него не проголосовали.