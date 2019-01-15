Песков рассказал, как Путин получает пенсию и зарплату

При этом представитель Кремля затруднился ответить на вопрос о размере выплат, напомнив, что зарплата главы государства и главы правительства устанавливается президентским указом.

Президент России Владимир Путин получает зарплату и военную пенсию на карточку банка "Россия". Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью изданию "Аргументы и факты".

Решение о том, чтобы перечислять деньги именно на карту этого банка, президент принял после того, как ряд российских компаний, в том числе банк "Россия", попали под американские санкции, потому что США решили, что они "главные виновники присоединения Крыма к России".

— Какой точно у него размер пенсии, я вам не могу сказать, не знаю, — сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что зарплата главы государства и главы правительства устанавливается президентским указом.