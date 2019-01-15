Песков рассказал, как Путин узнаёт последние новости

Порой пресс-служба готовит для главы государства различные аналитические материалы и подборки теленовостей.

Президент России Владимир Путин сам просматривает свежую прессу и новости в Интернете. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью изданию "Аргументы и факты".

По его словам, у президента в Кремле и Ново-Огарёве на столе или в приёмной есть полный набор газет и журналов, многое из этого глава государства читает. В частности, зачастую это происходит в самолёте, поскольку, как отметил Песков, для президента это ещё один дом.

— Не чурается он и Интернета, сам смотрит там новости, — отмечает пресс-секретарь, добавив, что доступ во Всемирную сеть есть и на борту президентского воздушного судна.

Помимо этого, пресс-служба готовит главе государства разные информационно-аналитические материалы, ежедневно делается подборка теленовостей, телевизионный дайджест, который Путин смотрит тогда, когда есть время.

— Порой он от кого-то узнаёт о тех или иных передачах или новостях и даёт поручение подготовить ему подборку. Набор служебных источников информации также очень велик: это министерства и ведомства, спецслужбы и другое, — подчеркнул Песков.