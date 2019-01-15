В московском метро завершились работы по устранению последствий подтопления

Сейчас до станции "Селигерская" проехал первый поезд, после прохода ещё одного будет восстановлено движение с пассажирами.

Работники Московского метрополитена завершили работы по устранению последствий подтопления на участке Люблинско-Дмитровской линии. Об этом сообщается на странице столичной подземки в "Твиттере".

Работы завершены, подаём напряжение, первые поезда поедут без пассажиров, скоро запустим движение с пассажирами. pic.twitter.com/l212EutSBR — Московское метро (@MetroOperativno) 15 января 2019 г.

— Работы завершены, подаём напряжение, первые поезда поедут без пассажиров, скоро запустим движение с пассажирами, — говорится в сообщении.

Сейчас же сообщается, что прошёл поезд без пассажиров до станции "Селигерская". После прохода ещё одного будет восстановлено движение с пассажирами.

Ранее сообщалось, что несколько станций Люблинско–Дмитровской линии метро Москвы были временно закрыты сегодня, 15 января утром, для пассажиров по причине того, что вода появилась на участке между "Окружной" и "Верхними Лихоборами". Между станциями салатовой ветки "Петровско-Разумовская" и "Селигерская" курсировали бесплатные автобусы.