Движение по улице на юго-востоке Москвы перекрыто из-за провала грунта

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Движение по улице на юго-востоке Москвы перекрыто из-за провала грунта

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Объехать участок можно по Сормовскому проезду в обе стороны, а также по Сурскому проезду и улице Академика Скрябина.

Движение автомобилей по Ферганской улице на юго-востоке Москвы перекрыто из-за провала грунта. Об этом сообщается на странице Центра организации дорожного движения в "Твиттере".

<p>Фото: © телеграм-канал Mash.</p>

Проседание грунта, как отметили в Центре, произошло в районе второго дома на Ферганской улице.

Как уточнили в ЦОДД, объехать участок можно по Сормовскому проезду в обе стороны. Кроме того, проезд доступен по Сурскому проезду и улице Академика Скрябина.

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