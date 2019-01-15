Движение по улице на юго-востоке Москвы перекрыто из-за провала грунта

Объехать участок можно по Сормовскому проезду в обе стороны, а также по Сурскому проезду и улице Академика Скрябина.

Движение автомобилей по Ферганской улице на юго-востоке Москвы перекрыто из-за провала грунта. Об этом сообщается на странице Центра организации дорожного движения в "Твиттере".

Проседание грунта, как отметили в Центре, произошло в районе второго дома на Ферганской улице.

Движение по ул. Ферганской от ул. Академика Скрябина до Сурского проезда полностью перекрыто. Объехать этот участок можно по Сормовскому проезду в обе стороны, а также по Сурскому проезду и ул.Академика Скрябина. Схема тут: pic.twitter.com/KVgqc2WPwQ — ЦОДД (@gucodd) 15 января 2019 г.

Как уточнили в ЦОДД, объехать участок можно по Сормовскому проезду в обе стороны. Кроме того, проезд доступен по Сурскому проезду и улице Академика Скрябина.