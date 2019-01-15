Медведев заявил, что США сами подпитывают идею отказа от доллара

Глава российского правительства уверен, что тенденция дедолларизации в мире будет только нарастать.

США сами подпитывают идею о дедолларизации, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Гайдаровского форума.

— Страна, денежная единица которой является ключевой резервной валютой, она сама же разрушает и доверие к ней. Вот в этом, наверное, и парадокс нынешней ситуации. И парадокс в том, что идея о дедолларизации получает постоянные стимулы и от самого эмитента, — считает глава правительства.

Медведев уверен, что тенденция отказа от доллара в мире будет только расти. В этом виноваты США и их санкции и протекционизм. Премьер поясняет, что подобные действия "самого мощного игрока на экономической арене" только усиливают напряжение.

Ранее американские СМИ отметили, что Россия уменьшает свою зависимость от доллара.