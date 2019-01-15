На Украине опять потеряли томос об автокефалии

Ранее сообщалось, что пергамент увезли в неизвестном направлении. Спустя некоторое время он нашёлся в Стамбуле.

Ни в администрации президента Незалежной, ни в Верховной раде, ни в МИД страны нет свитка томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом говорится в ответах ведомств на запросы издания "Украинские новости".

— Аппарат Верховной рады не является распорядителем информации по запросам на информацию относительно информации органов власти других государств, международных организаций, — подчеркнула пресс-служба парламента.

В свою очередь, в администрации президента предпочли проигнорировать сам вопрос и просто привести выдержки из законодательства. МИД ответил наиболее чётко — кроме информации, что он не располагает свитком томоса, ведомство указало, что вопросы религии относятся к ведению Министерства культуры.

Ранее Лайф писал, что пергамент с текстом томоса 8 января пришлось вернуть в Стамбул, поскольку документ подписали не все члены Святейшего синода. После этого томос "теряли" и "нашли" в Турции. 14 января, спустя три недели после объявления автокефалии для "новой церкви", Константинополь опубликовал текст томоса.