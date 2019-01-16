Орешкин рассказал, как "регуляторная гильотина" облегчит жизнь бизнесу

Речь идёт о пересмотре всех обязательных требований для предпринимателей, принятых до середины 2010 года. Причём сделать это должны уже к 1 февраля 2020-го.

Механизм "регуляторной гильотины" позволит исключить избыточное и неэффективное регулирование бизнеса. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин. Речь идёт о пересмотре всех обязательных требований для предпринимателей, принятых до середины 2010 года. Причём сделать это должны уже к 1 февраля 2020 года.

По словам Орешкина, на сегодняшний день в России действует более девяти тысяч таких нормативных актов, причём часть из них — избыточные и неэффективные, а часть — устаревшие как морально, так и технологически. Так вот предлагаемый правительством механизм "регуляторной гильотины" должен позволить провести их тотальный пересмотр.

— Нормативные акты планируется пересмотреть с широким участием всех заинтересованных сторон: экспертов, контролёров и регуляторов, а также предпринимательского сообщества, которое выступит одним из фильтров на пути неэффективных и избыточных требований, — приводит слова главы ведомства пресс-служба Минэкономразвития.

Напомним, что премьер России Дмитрий Медведев призвал пересмотреть регуляторные требования к бизнесу с помощью данного механизма, выступая на X Гайдаровском форуме во вторник. Задача: снизить нагрузку на предпринимателей, пересмотреть систему требований — прежде всего, в таких наиболее зарегулированных секторах, как транспорт, экология, промышленная безопасность, ветеринария, санитарно-эпидемиологический надзор.