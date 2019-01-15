В Абхазии неизвестные застрелили россиянина

Люди в масках забрались в дом, их заметил хозяин, и они открыли по нему стрельбу.

В Абхазии неизвестные убили гражданина России — уроженца Костромы Михаила Маслова 1977 года рождения. Как сообщает МВД республики, это случилось в его собственном доме в селе Тамыш Очамчырского района.

В ведомстве рассказали, что преступники были в масках. Они открыли огонь, когда хозяин заметил проникновение в своё жилище. Ранение в ногу оказалось смертельным.

Возбуждено уголовное дело статье "Убийство". Подозреваемые объявлены в розыск.

Ранее пара из Петербурга погибла в Камбодже при странных обстоятельствах.