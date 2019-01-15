"Вышвырните его!" Коллекторы решили надавить на должников через школу их сына

Сначала звонки поступали на личный и рабочий номера телефонов директора школы, затем коллекторы добрались до учителей.

"Единая Россия" обратилась к председателю Центробанка России, и.о. прокурора Москвы, главе Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве с просьбой защитить столичную школу № 1285 от коллекторов, а также проверить факт угрозы с их стороны. Об этом сообщает пресс-служба партии.

В пресс-служба отметили, что ранее директор этой школы на своей странице в "Фейсбуке" написала, что с конца декабря прошлого года её личный мобильный номер, официальный телефон школы и номера ещё шести сотрудников стоят на автообзвоне и число сотрудников постоянно увеличивается.

По её словам, на том конце провода — коллекторы, которые требуют взыскать долг с родителей одного из учеников.

С нас требуют: уплаты долга, изгнания детей из школы. Дословно: "вышвырнуть"! цитируют в "Единой России" директора школы.

В ЕР добавили, что вопиющая ситуация требует немедленного реагирования.