"Пакет азовский". В Раде призвали ввести новые антироссийские санкции

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"Пакет азовский". В Раде призвали ввести новые антироссийские санкции

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Фото: © пресс-служба Верховной рады Украины. 

Вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко призвала депутатов апеллировать к Соединённым Штатам и Евросоюзу о введении нового "азовского" пакета антироссийских санкций. С таким заявлением она выступила на заседании украинского парламента, сообщают украинские СМИ.

— Важно, чтобы и политики на всех уровнях напоминали об ответственности России за военную агрессию в Азове, — сказала вице-спикер Рады.

Геращенко добавила, что Украина добивается от России освобождения своих моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе.

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