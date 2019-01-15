Путин назвал Зимбабве важным для России партнёром в Африке

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Путин назвал Зимбабве важным для России партнёром в Африке

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Фото: © РИА "Новости" / Сергей Мамонтов

По словам главы государства, российская сторона готова сделать всё, чтобы это сотрудничество пошло на пользу двум странам.

Президент России Владимир Путин назвал Зимбабве важным для РФ партнёром в Африке. Об этом глава государства заявил во время переговоров с президентом этой страны Эммерсоном Мнангагвой.

Мнангагва недавно одержал победу на выборах, и, по словам Путина, народ Зимбабве ожидает эффективной работы.

Россия, в свою очередь, как добавил Путин, сделает всё для того, чтобы сотрудничество двух стран шло им на пользу, а также на пользу народам.

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