Путин назвал Зимбабве важным для России партнёром в Африке

По словам главы государства, российская сторона готова сделать всё, чтобы это сотрудничество пошло на пользу двум странам.

Президент России Владимир Путин назвал Зимбабве важным для РФ партнёром в Африке. Об этом глава государства заявил во время переговоров с президентом этой страны Эммерсоном Мнангагвой.

Мнангагва недавно одержал победу на выборах, и, по словам Путина, народ Зимбабве ожидает эффективной работы.

Россия, в свою очередь, как добавил Путин, сделает всё для того, чтобы сотрудничество двух стран шло им на пользу, а также на пользу народам.