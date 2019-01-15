Путин назвал Зимбабве важным для России партнёром в Африке

Президент России Владимир Путин назвал Зимбабве важным для РФ партнёром в Африке. Об этом глава государства заявил во время переговоров с президентом этой страны Эммерсоном Мнангагвой.
Мнангагва недавно одержал победу на выборах, и, по словам Путина, народ Зимбабве ожидает эффективной работы.
Россия, в свою очередь, как добавил Путин, сделает всё для того, чтобы сотрудничество двух стран шло им на пользу, а также на пользу народам.
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