По цене двушки в Москве. Назван самый дорогой тур 2018 года

Тур был продан семье из пяти человек, в стоимость входили перевозка, проживание, питание, элементы экскурсионной программы и VIP-услуги на территории нашей страны.

Поездка по России за семь миллионов рублей возглавила рейтинг дорогостоящих туров прошедшего года. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров РФ.

Этот тур был продан за 35 миллионов рублей семье из пяти человек. В цену входили перевозка, проживание, питание, элементы экскурсионной программы и VIP-услуги на территории нашей страны.

Второе место в списке заняла поездка в Турцию за 3,3 миллиона рублей, а третье место досталось сразу трём турам: во Францию (Куршевель), на Мальдивы и в Италию (остров Сардиния). Каждый из них обошёлся примерно в 1,8 миллиона рублей.

В пятёрку дорогих также попали туры на Мальдивы за 1,76 млн рублей и во Францию (Биарриц) — 1,63 миллиона рублей.

А вот самым дешёвым оказался 19-дневный речной круиз по маршруту Москва — Углич — Мышкин — Ярославль — Кострома — Нижний Новгород — Казань — Самара — Волгоград — Астрахань — Саратов — Ульяновск — Чебоксары — Рыбинск — Москва.