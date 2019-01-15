Певицу Ханну укусила акула на Багамах

Российскую певицу Ханну во время отдыха на Багамах укусила акула. Об этом исполнительница написала на своей странице в "Инстаграме".
Она пожаловалась, что одна из хищных рыб приняла палец ноги за малька и укусила его.
— Девочки, кто собирается как-нибудь попасть на этот замечательный остров, пожалуйста, не делайте педикюр блестящего серебряного цвета, — отметила она.
Она отметила, что её спасло то, что у рифовых акул маленькие зубы, и призвала подписчиков беречь пальцы.
— Палец на месте, не переживайте, — подчеркнула она.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени