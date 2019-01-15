Настоятель Киево-Печерской лавры заявил о намерении Киева забрать монастырь

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что власти Украины планируют отобрать монастырь у УПЦ. Об этом он сказал на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".
— У них один вопрос — перерегистрировать или забрать у нас лавру и передать в так называемую Церковь, которую они сегодня организовали, — сказал митрополит.
Митрополит Павел подчеркнул, что намерен отстаивать интересы братии. Он заявил, что государство не должно ему диктовать, куда ему идти и как поступать с Церковью.
Как ранее писал Лайф, УПЦ могут лишить помещения в Киево-Печерской лавре.
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