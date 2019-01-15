В аварии под Воронежем погиб директор Оскольского металлургического комбината

На эту должность Александр Тищенко был назначен совсем недавно — в декабре прошлого года.

В ужасной аварии, которая унесла сегодня жизни семи человек под Воронежем, погиб в том числе управляющий директор Оскольского электрометаллургического комбината Александр Тищенко. Об этом сообщила пресс-служба "Металлоинвеста", в который входит ОЭМК.

—Компания "Металлоинвест" с прискорбием сообщает о том, что 15 января 2019 года в автомобильной катастрофе в Воронежской области трагически погибли управляющий директор ОЭМК Александр Дмитриевич Тищенко и водитель комбината Василий Юмашев, — говорится в сообщении компании.

Александр Тищенко был назначен управляющим директором ОЭМК совсем недавно — в декабре 2018 года. До этого он с 2011 года был главным инженером ОЭМК.

Отмечается, что "Металлоинвест" окажет помощь родным и близким всех жертв аварии.

Напомним, авария случилась сегодня примерно в 15:15 на 166-м км автодороги Курск — Борисоглебск. По имеющимся данным, водитель "лексуса" допустил столкновение с двумя встречными машинами. От удара все три загорелись.