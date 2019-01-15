Лидер британских лейбористов объявил о запуске процедуры вотума недоверия Мэй

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин объявил о запуске процедуры вотума недоверия премьер-министру Терезе Мэй. Он внёс предложение в парламент, его обсудят в среду, 16 января.
Напомним, ранее Палата общин Великобритании проголосовала против соглашения о выходе из ЕС, предложенное правительством Мэй. Против выступили 432 депутата, 202 — за. Это стало крупнейшим поражением британского правительства за последние 95 лет.
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